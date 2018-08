Corpo de Otavio Frias Filho é velado na Grande São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de Otavio Frias Filho, 61, diretor de Redação da Folha de S.Paulo, que morreu nesta terça-feira (21), foi velado no cemitério Horto do Paz, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

Participaram familiares, amigos e representantes de diferentes setores da sociedade, como empresários, intelectuais, artistas, políticos e dirigentes dos principais órgãos de comunicação do país.

O governador Márcio França (PSB), o prefeito Bruno Covas (PSDB) e os candidatos a presidente Ciro Gomes (PDT) e Henrique Meirelles (MDB) também compareceram.

A cerimônia de cremação ocorreu em seguida, no mesmo local. Nela, o jornalista Clovis Rossi, colunista da Folha, fez um rápido discurso.

“Eu gostaria de ter tido o talento incomensurável para ele criar o melhor projeto de jornalismo que a imprensa brasileira jamais conheceu. Essa ideia de jornalismo crítico, independente, pluralista e apartidário. É o que todo jornal deveria ser para poder levar ao público as informações corretas e um senso correto de realidade”, disse Rossi.

A declaração de Rossi foi seguida de uma salva de palmas de três minutos dos presentes em homenagem ao jornalista, ao som de “Losing My Religion” e “Man on the Moon”, da banda americana R.E.M..

Mentor do Projeto Folha, que modernizou o jornalismo brasileiro na década de 1980, Otavio foi vítima de um câncer originado no pâncreas. À frente do jornal por 34 anos, foi diagnosticado com a doença em setembro de 2017 e morreu às 3h20 desta terça no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Otavio deixa Fernanda Diamant, editora da revista literária Quatro Cinco Um, com quem teve as filhas Miranda e Emilia, e os irmãos Maria Helena, médica, Luiz, presidente do Grupo Folha, e Maria Cristina, editora da coluna Mercado Aberto da Folha.