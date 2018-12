Corpo é encontrado em carro abandonado em frente à Federal do Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um carro com um corpo no banco do passageiro foi estacionado em frente à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ (Universidade Federal do RJ), no centro da cidade, nesta sexta-feira (26), enquanto ocorria uma aula pública na porta da unidade.

Os alunos estavam virados para o outro lado quando perceberam, por volta do meio-dia, que o veículo branco estava rodeado de policiais. Segundo a estudante Juliana Sanches, do Centro Acadêmico da FND, um motorista de ônibus achou que a pessoa estava passando mal. Ele então parou uma ambulância que passava e uma socorrista constatou a morte.

Assim que perceberam a ocorrência, os alunos transferiram o evento para dentro do prédio por segurança. Era um ato "contra o fascismo", em resposta a apreensões de faixas e fiscalizações de atos pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) nos últimos dias. Por volta das 15h15 eles começaram a andar em direção ao edifício do tribunal.

O Sandero, que tem uma marca de tiro no porta-malas, continua estacionado no local, com policiais, cones e faixas impedindo a aproximação. O trabalho da perícia, que chegou por volta das 15h30, é acompanhado por curiosos.

A Polícia Militar informou em nota que policiais do 5º batalhão (Harmonia) foram acionados por agentes do programa Centro Presente (de reforço ao patrulhamento padrão), que afirmaram que um corpo estaria "dentro de um carro, marca Renault, próximo a produto de roubo".

Disse ainda que o Corpo de Bombeiros constatou o óbito e que a PM estava preservando o local até a chegada da equipe da Delegacia de Homicídios da capital.