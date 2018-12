Corpo fica 9 horas à espera de resgate na zona norte

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo da pastora Isabel Cristina Vieira de Souza, 48 anos, ficou à espera de agentes da Superintendência da Polícia Técnico-Científica por cerca de nove horas, na segunda-feira, na avenida Coronel Sezefredo Fagundes, no Tucuruvi (zona norte).

Isabel passou mal ao tentar embarcar em um ônibus. O motorista disse que a vítima caiu ao tentar entrar no coletivo. O resgate ainda tentou reanimar a mulher.

Diante da demora para resgatar o corpo e de um boletim de ocorrência registrado sobre o caso no 20º DP (Água Fria), a Secretaria Estadual da Segurança Pública, sob a gestão de Márcio França (PSB), decidiu afastar os agentes envolvidos no atendimento. "As circunstâncias relacionadas ao recolhimento do corpo da vítima são apuradas pela Corregedoria da Polícia Civil", afirma a SSP, em nota.