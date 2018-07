Corrente da vez indica uso de óculos de sol para melhorar a visibilidade em dias de chuva

As correntes na internet existem desde a época do ICQ. A última é a corrente que promete ajudar a melhorar a visibilidade de quem dirige em dias de chuva. Segundo a dica milagrosa, usar óculos escuros melhora a visibilidade da estrada em dias de chuva.

“Nós, motoristas, ligamso os limpadores de para-brisas em velocidade rápida ou máxima durante chuvas pesadas, mas a visibilidade ainda é bastante ruim. Se você enfrentar tal situação, ponha óculos de sol (qualquer modelo serve). Parece um milagre!”, afirma a mensagem.

Segundo a dica, a corrente vem de um policial - não identificado, claro. “Não se sabe o motivo, mas funciona muito nem quando chove muito”, completa. Além disso, “também é útil em condução noturna.”

Oftalmologistas consultados garantem que essa dica é falsa e, ao contrário do que se propôe, pode colocar em risco a vida do motorista e de quem estiver com ele.

A dica de órgãos de trânsito para o caso de visibilidade comprometida, a dica é para que o motorista procure um local seguro, pare o carro e espere pelo fim da tempestade. Além disso, em dias de chuva é importante que o motorista eleve a distância do carro da frente, reduza a velocidade e mantenha o farol ligado, além de verificar o estado dos pneus.

Só para desenvolvedores

A terceira prévia do novíssimo Android P acaba de ser liberada pela Google. Desenvolvedores que fazem parte do Android Beta Program já podem baixar o beta, testando o sistema para fornecer os devidos feedbacks à gigante.

De acordo com o cronograma oficial de lançamentos da Google, esta versão deve trazer as APIs finais; portanto, é uma versão importante para testes. Ainda, desenvolvedores de apps que já estão se preparando para o Android P já podem começar a publicar a atualização de seus aplicativos na Google Play.

Vale lembrar que a prévia do Android P somente pode ser instalada nos seguintes aparelhos: Pixel, Pixel XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL — todos da Google. Para baixar a versão, basta se inscrever no Android Beta Program e fazer o download nos aparelhos compatíveis.