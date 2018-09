Corrida da Polícia Civil provoca bloqueios de ruas na Vila Izabel

SMCS

A 15ª edição da corrida da Polícia Civil, marcada para o domingo (16/9), vai ocasionar bloqueios de ruas no bairro Vila Izabel. A largada da prova é às 7h na Rua Tamoios, onde estão localizadas a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e a Escola Superior da Polícia Civil.

O cruzamento das ruas Tamoios e Vital Brasil ficará bloqueado a partir das 6h para montagem da estrutura preparada para o evento. No restante do trajeto, não haverá bloqueio total das ruas, mas os motoristas precisam prestar mais atenção ao passar pelo trajeto, quando irão compartilhar as vias com os corredores. Policiais militares vão auxiliar motoristas e atletas. A previsão de término da corrida é às 8h30.

A prova terá dois percursos distintos, de cinco e de dez quilômetros. Os atletas vão passar pelas ruas Presidente Arthur da Silva Bernardes, Nossa Senhora Aparecida, Gonçalves Dias, Cândido Xavier, Ary Florencio Guimarães, Bororós, Francisco Frischmann, Tabajaras, Professor Dário Veloso, Zacarias, Professor Zildo Manoel da Cruz e Professora Doracy Cezzarino.