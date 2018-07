Corrida de inverno provoca bloqueios no Centro Cívico e Ahú neste domingo

Mario Akira

A etapa Inverno do Circuito das Estações, de corridas de ruas, marcada para o domingo (15/7), vai ocasionar bloqueios nos bairros Centro Cívico e Ahú.A largada da prova será às 7h, com previsão de término às 8h30, na Praça Nossa Senhora de Salete.

Não haverá bloqueio total das ruas, mas os motoristas precisam prestar mais atenção ao passar pelo trajeto da corrida, quando irão compartilhar as vias com os atletas do evento esportivo. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) auxiliarão no percurso.

Provas

São duas provas: de cinco e de dez quilômetros.

Os atletas vão passar pelas vias Presidente Carlos Cavalcanti, Mateus Leme, José Sabóia, Vieira dos Santos, Francisco Scremin, Coronel Brasilino Moura, José Kormann, José Nicoletti, Capitão Manoel da Costa Pacheco, Glaucio Bandeira, Doutor Nelson de Souza Pinto, Gregório de Mattos, Luiz Antônio Biazzetto,Casimiro José Marques, Eurípedes Garcez do Nascimento e Marechal Hermes. Além disso o trajeto de cinco quilômetros inclui um trecho da Marechal Hermes.