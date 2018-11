Corrida Noturna do BOPE encerra Circuito da Polícia Militar em 2018

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

Com uma prova noturna inédita, o Circuito da PMPR 2018 chega a sua última etapa sábado, 1º de dezembro. Será a 1ª Corrida Noturna do BOPE, com largada às 21 horas. O primeiro circuito de corridas de rua da Polícia Militar brasileira tem provas de 5k e 10k, Corrida Kids e diversas atividades para toda a família. As largadas e chegadas serão no Quartel do Comando Geral da PMPR – Avenida Iguaçu, 275. “A realização de uma prova noturna inédita do Circuito da PMPR mostra o crescimento e importância das provas no calendário de corrida de Curitiba. A Global Vita Sports organizou pela primeira vez o circuito em 2018 e acrescentamos nossa experiência a eventos que já vêm sendo realizados há anos pela Polícia Militar do Paraná com grande sucesso de público”, destaca Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita Sports.

Além da emoção de participar de uma prova noturna pelas ruas de Curitiba, haverá uma arena com diversas ativações e atividades de lazer que já são tradicionais no Circuito da PMPR.

Confira o teaser com as novidades do Circuito da PM https://youtu.be/45aNRvAJ7GE

Inscrições: https://www.ticketagora.com.br/e/Circuito-Pmpr-4-Etapa--1-Corrida-Noturna-Da-Policia-Militar-Do-Parana--Bope-5701

Sobre a Global Vita

Com cinco anos de mercado, a Global Vita Sports é responsável pelo circuito Amazing Runs e vem crescendo de forma orgânica e exponencial pelo Brasil, com etapas na Ilha do Mel, Garopaba-SC, e da charmosa e tradicional Corrida da Serra da Graciosa-PR e Serra da Canastra-MG. Todos eventos de destaque no chamado trail running (corrida de trilha), modalidade que vem despertando cada vez mais interesse de atletas nos últimos anos no Brasil.

Em Curitiba, ao lado da Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte, conduzem a produção de grandes eventos como a Corrida da Mulher, 15K de Santa, Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe, Corrida do Tingui e Corrida da Ponte. Foi também a organizadora na Maratona de Curitiba de 2017 e, em 2018, é a responsável pelo planejamento e organização do primeiro Circuito de Corridas de rua da Polícia Militar do Paraná, inédito no Brasil, com quatro etapas na capital paranaense.

Sobre o BOPE

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) é um grupo de elite da Polícia Militar do Paraná, com policiais altamente capacitados para atuar em situações específicas e no controle de distúrbios civis.

CIRCUITO PMPR - 1ª CORRIDA NOTURNA DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ - BOPE

DATA: 1º de dezembro de 2018.

ARENA: Quartel do Comando Geral da PMPR, Avenida Presidente Getúlio Vargas, 635, Rebouças.

LARGADA E CHEGADA: Av. Iguaçu, 275 – CENTRO DE SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO.

HORA LARGADA: 21h

DISTÂNCIAS: 10km e 5km e Corrida Kids

REALIZAÇÃO: PMPR – BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

ORGANIZAÇÃO: GLOBAL VITA SPORTS