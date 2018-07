Cortado da equipe croata, Kalinic se recusa a receber medalha de vice da Copa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cortado da seleção croata após a estreia contra a Nigéria na Copa do Mundo da Rússia, o atacante Nikola Kalinic se recusou a receber a medalha de prata dada aos vice-campeões mundiais, de acordo com a mídia croata.

"Obrigado, mas eu não joguei na Rússia", disse Kalinic, de acordo com os veículos locais.

Kalinic foi retirado da equipe da Croácia após se recusar a entrar no segundo tempo na partida de estreia, vitória dos croatas por 2 a 0, alegando dores nas costas.

Segundo o técnico croata, Zlatko Dalic, Kalinic havia tido a mesma atitude no amistoso preparatório de 3 de junho contra o Brasil, vencido pela equipe comandada por Tite por 2 a 0.

Mesmo sem entrar em campo na histórica campanha da Croácia, Kalinic é considerado campeão mundial, assim como todos 23 jogadores inscritos pela equipe.

Jogador do Milan, Kalinic era convocado para a seleção croata desde 2008 e anotou 15 gols em 42 partidas. Ficou fora da Copa de 2014, no Brasil, por opção do treinador Niko Kovac.