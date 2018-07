Cortez sente desconforto e deve desfalcar o Grêmio contra ex-clube

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio terá mudanças contra o São Paulo, em jogo da 15ª rodada do Brasileirão, mas Bruno Cortez não deve ser uma delas. O lateral esquerdo se recupera de desconforto muscular e seguirá fora do time.

A ausência dele deve significar permanência de Marcelo Oliveira no duelo desta quinta-feira (26), em Porto Alegre. Atleta com passagem pelo São Paulo, Cortez apresentou problema muscular após o jogo com o Atlético-MG, na semana passada, e realiza tratamento.

Como o Grêmio tem jogos decisivos a partir da próxima semana, pela Copa do Brasil e Libertadores, o lateral não será forçado a voltar antes de estar 100%. A primeira avaliação indicou que serão necessários cerca de 15 dias de recuperação.

Sem o camisa 12, Renato Gaúcho pode manter Marcelo Oliveira no time. O lateral esquerdo, contudo, não teve boa atuação diante do Vasco. A outra opção para função é Léo Gomes, lateral direito improvisado no flanco oposto.

As mudanças no time passam pelas voltas de Kannemann e Maicon, que também já foi jogador do São Paulo. O zagueiro está recuperado de virose e o volante retorna após cumprir suspensão. No ataque, outra modificação é a entrada de Jael no lugar de André, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.