Cosplayers da 13ª Comic Con em Nova York vão de "Anabelle" a personagens de "A Bela e a Fera"

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Começou nesta quinta-feira (4) a 13ª Comic Con em Nova York, convecção anual dedicada aos fãs de histórias em quadrinhos, filmes, animes e videogames de diversos gêneros.

Em quatro dias de evento, a Comic Con deste ano reúne pontos de venda de produtos, exposições, palestras com novidades na área e seção de autógrafos e fotos junto a celebridades como Mark Ruffalo, Dean Cain e Anjali Bhimani.

Uma das tradições do evento entre os visitantes é vestir-se a caráter com fantasias bem detalhadas de personagens da cultura pop. Alguns visitantes chegam a competir pela nomeação do melhor cosplay, e há reproduções tão autênticas que acabam chamando tanta atenção quanto o evento em si.

No primeiro dia da edição deste ano, foram vistas reproduções de personagens de filmes de terror como "It: A Coisa" e "Anabelle", vilões de super-heróis como "Arlequina" e " Venom", e fantasias em grupo como a do casal de "A Bela e a Fera" e da série "Stranger Things".