O ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT), passou o dia de ontem em reuniões com representantes do MDB do senador e candidato à reeleição, Roberto Requião. A expectativa é que os dois partidos anunciem um acordo para a formação de uma aliança nas próximas horas. O ex-secretário de Segurança Pública do governo Requião, Luiz Fernando Delazari, é cotado como possível indicado do MDB para candidato a vice de Osmar.

Sem chance

Já o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros (PP) teria deixado claro a interlocutores do PSDB do ex-governador Beto Richa não haver mais nenhuma chance de participação dos tucanos na coligação que apoiará a reeleição de sua esposa, a governadora Cida Borghetti (PP). A decisão de Barros causa preocupação, em especial, nos deputados federais e estaduais do PSDB que disputam a reeleição, já que sem espaço no “chapão” de Cida, o partido corre o risco de ver suas bancadas reduzirem.

Outdoor

O juiz Douglas Marcel Peres, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), determinou, no último dia 20 de julho, que o diretório estadual do PSL retire de sua sede em Curitiba um outdoor com imagens dos deputados federais Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e Fernando Francischini, pré-candidato ao Senado, e do deputado estadual Felipe Francischini, pré-candidato à reeleição. A placa continha a expressão “A nação precisa de gente direita”. A ação foi movida por Michel Oliveira do Prado. O partido deve recorrer.

Quadro Negro

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) condenou quatro pessoas e uma empresa a devolver mais de R$ 3 milhões desviados da obra de construção do Centro Estadual de Educação Profissional (Ceep) em Campo Largo (região metropolitana de Curitiba). A condenação é parte das auditorias que estão sendo realizadas pelo TCE, em decorrência da operação Quadro Negro, que investiga desvio de recursos para a construção e reforma de escolas no Estado.

Condenados

Foram condenados o ex-diretor de Engenharia e Projetos da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (Sude), Maurício Fanini. ; Ângelo Menezes, engenheiro civil responsável pela obra; a empresa Machado Valente Engenharia e seu representante, Jairo Machado Valente dos Santos; e José Marcelino de Souza, fiscal do contrato. Eles foram condenados à devolução solidária dos R$ 2.994.591,65 pagos pelas obras não executadas. Evandro Machado, engenheiro civil e coordenador de Fiscalização da Sude, foi responsabilizado, solidariamente, pela devolução de R$ 2.397.411,22.

Medições

Segundo o TCE, a empresa Machado Valente Engenharia foi contratada pela Secretaria Estadual da Educação (Seed) para executar a obra do Ceep de Campo Largo, pelo valor inicial de R$ 7.015.848,66. A Seed pagou R$ 4.741.428,10 pela execução da obra. No entanto, de acordo com as medições realizadas, foram executados serviços correspondentes a somente R$ 1.746.836,45. Foram pagos R$ 2.994.591,65 além do valor devido à construtora.

Desperdício

Convênio assinado entre o Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado da Fazenda vai ampliar o processo de fiscalização de recursos públicos. O TCE passa a ter acesso às notas fiscais eletrônicas emitidas pela Sefa de contribuintes que tenham fornecido produtos e serviços para órgãos e entidades da administração pública.