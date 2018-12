Cotado para Só Toca Top, Mumuzinho investe em carreira para apresentar programa na TV aberta

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mumuzinho, 34, deverá comandar, em breve, um programa musical na TV -nos bastidores da Globo, o nome do cantor surge para assumir a apresentação do Só Toca Top ao lado de Sandy, em substituição aos atuais Luan Santana e Fernanda Souza.

Vencedor da segunda temporada do Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, o sambista diz que está estudando para ser apresentador e dá indícios de que já tem atração confirmada. "Tenho sonho de ser apresentador e estou estudando para isso. Quero ter um programa focado em música, com um pouco de entrevista, na TV aberta ou fechada, no estilo do Música Boa Ao Vivo (Multishow). Saí do Faustão com essa ideia."

O cantor afirma que estuda uma proposta e que trabalha para entregar um bom produto. "Tenho vontade de trabalhar com o público assim. Nós temos um caminho e estou trabalhando para entregar um bom produto. Não posso falar mais, senão me prejudico lá dentro."

A competição musical do Faustão também despertou no cantor uma outra vontade: a de gravar um DVD no Rio, sua cidade natal. Foi daí que surgiu "A Voz do Meu Samba", seu mais recente projeto. São 20 canções, sendo 11 inéditas em sua voz, gravado com a participação de Alcione, Dudu Nobre, Xande de Pilares, do grupo Vou Pro Sereno e de Dilsinho.

"Estava no Faustão ainda, e falei: 'cara, se eu ganhar esse programa, vou gravar um DVD homenageando o samba. Fiz vários personagens do samba no Show dos Famosos e preciso justificá-los neste projeto." Idealizei o DVD e, mesmo se não ganhasse, faria o lançamento. Foi bem corrido. Ensaiava os personagens e gravava o DVD. Uma loucura."

Para Mumuzinho, "A Voz do Meu Samba" representa a melhor maneira de se curtir uma roda de samba. Ele afirma que o cenário são as pessoas e o local. "Isso é o que faz o DVD ser sucesso, porque as pessoas estão bem pertinho de mim. É bem intimista. Como se o pessoal estivesse em um bar, tomando uma, comendo um churrasco e ouvindo um samba."

O cantor não tem nenhuma composição 100% autoral no DVD, mas participa de três faixas: "Amor Falsificado", "Dengo Nego" e "Barreira que Anda". "Para compor, preciso de alguém. Não consigo sozinho. Sou bom de melodia. Sou seguro com isso. E aí me junto com os caras que sabem fazer letra."

Noivo da administradora Thainá Fernandes, o artista afirma que nunca fez uma música dedicada à amada, mas que em breve ela ganhará uma homenagem. "Tem que ser uma música de sucesso. Não pode ser qualquer uma. No meu próximo trabalho, farei uma canção especialmente para ela."

Recentemente, o sambista chegou a virar notícia ao surgirem comentários de uma possível separação após uma briga com a noiva. O cantor afirma que procura ser mais reservado quanto ao relacionamento. "Procuramos curtir nossa relação entre nós. Postamos algumas coisas nossas na internet, mas não queremos fazer da nossa vida uma novela. Quando saímos, quando estamos muito felizes, a gente coloca nas redes, mas o nosso dia a dia em si, não. Até mesmo para nos preservarmos. É muita gente em cima, olho gordo, energia ruim."

PARCERIAS E NOVOS TALENTOS

Quando estava no início da carreira, Mumuzinho contou com a ajuda de nomes conceituados para lhe ajudar a mostrar seu trabalho. Hoje, ele também contribui para impulsionar a carreira dos novatos. "Vou ser sincero. Sou um dos caras que mais chama novos talentos para cantar junto. Tenho uma relação de influência bem legal na carreira de Dilsinho por exemplo, a banda Melim também... Consegui contribuir com eles. Ajudei o Ferrugem com algumas coisas em São Paulo. Hoje, graças a Deus, todos andam sozinhos."

O sambista diz que segue o exemplo de cantores como Alexandre Pires, Belo, Dudu Nobre e Zeca Pagodinho. "Eles me deram oportunidades. Alexandre Pires me chamou para gravar um DVD quando ninguém me conhecia. Ele me viu na internet, acredita?"

E Mumuzinho fez o mesmo com Davi, 17, morador de São Pedro da Aldeia, município do Rio de Janeiro que fica localizado na região dos Lagos. O músico ouviu o jovem cantando "Fulminante" em um vídeo na internet, e logo entrou em contato para lhe fazer um convite.

"Ele estava sentado e cantava minha música bem descontraído, sentindo a canção. Fiquei emocionado. Achei um telefone de uma amiga dele e conseguimos nos falar. Ele não tinha celular, então comprei um de presente de Natal para ele postar mais vídeos. Quando fizer um show na cidade dele, vou chamá-lo para cantar comigo. Ele é um menino maravilhoso, do bem."