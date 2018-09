Cotidiano será o tema da Bienal de Arquitetura de SP em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como pode a arquitetura revalorizar seu papel em um mundo marcado pelas consequências da globalização e pela ameaça da crescente automação?

A questão norteia o projeto vencedor do concurso para escolher os curadores da 12ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.

A resposta dos autores, Ciro Miguel, Vanessa Grossman e Charlotte Malterre-Barthes, foi: olhando para o cotidiano.

Intitulada "Todo Dia", "a proposta tem como virtude trazer a arquitetura a uma perspectiva da vida cotidiana de todos, o que atribui significação e legitimação à arquitetura", diz a ata firmada pelos 13 jurados da competição.

Foi a primeira vez que a seção paulista do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB-SP), responsável pela organização do evento desde 1973, escolheu curadores em concurso.

Ares de renovação serão bem-vindos, após anos de uma crise que teve seu ápice em 2011, quando a 10ª edição foi inaugurada inacabada e houve conflitos financeiros com participantes.

A resposta do IAB-SP aos problemas recentes foi baseada em dois pontos, conforme explica Pedro Vada, um dos três membros que representam a entidade no júri.

O primeiro foi limitar o orçamento a R$ 800 mil -na 10ª edição, o esperado era captar R$ 5 milhões, e foram levantados R$ 2 milhões.

O segundo foi tirar da equipe curatorial a função de buscar os patrocinadores -tarefa assumida pelo IAB-SP desde maio.

A escolha dos jurados será sacramentada em 7 de setembro, se não houver recursos de outros participantes. A 12ª BIA terá lugar de setembro a dezembro de 2019.