Country Festival terá uma das maiores estruturas para festivais nacionais

E a espera está acabando! Neste sábado, 26 de maio, milhares de pessoas prestigiam a 12ª edição do Country Festival, que acontece na Arena Expotrade. Grandes nomes da música nacional estão confirmados e trazem a pluralidade de estilos musicais de um dos festivais mais tradicionais do país. Os últimos ingressos estão à venda a partir de R$100 pela Blueticket.

Serão dois palcos montados dentro da Arena Expotrade, que recebe quinze grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos da música como o funk e o pop, confirmando, assim, a variedade do festival. Estão confirmados os shows de Marília Mendonça, Matheus e Kauan, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, MC Kevinho, George Henrique e Rodrigo, Gustavo Mioto, Léo Santana, Vintage Culture, Vitor Kley, Jenni Mosello, Di Ferrero, DJ Lemmy Kilmister, A Festinha, DJ Zabot compõem o line-up do Country Festival 2018.

Além dos artistas que se apresentarão durante todo o festival, outro atrativo é a própria estrutura do local. O Country Festival está equipado com um dos melhores equipamentos para festivais do mundo. A tenda, que foi usada na Guerra do Golfo, consegue suportar ventos de até 300 km/h.

Ao contrário das outras edições, o público terá acesso à Área VIP, Camarote, Backstage (Open Bar) e Backstage (Open Bar e Open Food). A novidade fica por conta das Suítes, que ficarão ao lado do palco, com direito à open bar e open food. No local da apresentação, há áreas para pessoas com deficiência e idosos devidamente sinalizadas, sendo uma novidade no Brasil.

O evento tem parceria com a empresas Cabify e Taxi Capital, que terão descontos para quem for ao Festival. O trânsito pode ficar lento nas redondezas do Expotrade, por conta das obras que acontecem na Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel, por isso os organizadores pedem para que os participantes saiam cedo de casa.

A organização e realização do Country Festival 2018 são das produtoras CWB Brasil, Grupo PH e World Show. Já a venda de ingressos online é pela Blueticket e nas Lojas Multisom dos Shoppings Palladium e São José. Além disso, também haverá a bilheteria no Expotrade, das 13h30 até 00h para quem quiser garantir o ingresso no dia. Todo mundo paga meia no Country Festival com o Bônus Flyer, disponibilizado na página do evento.

CINEMA



‘Han Solo: Uma História Star Wars’ é a grande estreia da semana

Chegou aos cinemas nesta quinta (24) o décimo filme Star Wars, indo além dos oito episódios da saga original e o longa de conexão ‘Rogue One, é a hora de um personagem em si ganhar espaço com uma película só sua. E nada melhor que um clássico herói para tirar o foco do universo jedi e trazer consigo uma produção pra lá de única, é o que ‘Han Solo: Uma História Star Wars’ nos proporciona.

É a primeira obra do estúdio apresentando uma história de origem, modelo que deve ser adotado mais vezes num futuro próximo, e a escolha se mostrou bem acertada. Primeiramente uma incógnita devido aos inúmeros problemas de produção, ‘Han Solo: Uma História Star Wars’ se acertou na mão de Ron Howard como diretor e dos irmãos Kasdan no roteiro. Alden Ehrenreich assume o papel principal (eternizado por Harrison Ford) para então conhecermos mais sobre o passado do famoso caçador de recompensas e seu parceiro Chewbacca. Uma dica: pode ir esperando uma trama diferente de tudo o que você já viu no mundo Star Wars.

GIBITECA

Os herois da Liga da Gibiteca

Sábado é dia de jogos de tabuleiro e estratégia, cardgames e RPGs

O inverno curitibano e a série Game of Thrones são o tema do 15º Jogarta, que acontece na Gibiteca amanhã, das 14h às 20h. Aberto ao público de todas as idades, o evento vai trazer os últimos lançamentos de jogos de tabuleiro, estratégia, cardgames, RPGs e Larps que podem ser experimentados gratuitamente pelo público.

De acordo com os organizadores, os jogos que serão apresentados permitem exercitar a inteligência, a capacidade para resolver problemas e sociabilidade com jogos. Um dos destaques do encontro é ‘A Liga da Gibiteca’, uma batalha campal que envolve as personagens curitibanas em um jogo intenso de estratégia com miniaturas do Gralha, da Loira Fantasma, Pirata Zulmiro, Planta, Lobo da Estrada e o Vampiro de Kuri Etuba e várias outras personalidades dos quadrinhos curitibano.

Não é cobrada entrada no evento, mas solicita-se que os participantes doem uma roupa de inverno ou 1kg de alimento.

Divulgação

‘O Rei do Mundo’: comédia que conta a história de Pedro Peregrino

Eduardo Sterblitch chega a Curitiba com ‘O Rei Do Mundo’

O humorista Eduardo Sterblitch chega a Curitiba, amanhã (26), para única apresentação do espetáculo “O Rei do Mundo”, no palco da Ópera de Arame. O espetáculo é uma comédia sobrenatural que conta a história de Pedro Peregrino, de sua infância até a velhice. Mentiroso, irresponsável, egoísta e sem escrúpulos, Pedro deseja se tornar rico e poderoso e está disposto a passar por cima de tudo e todos para alcançar sua meta: ser o Rei do mundo. A narrativa o acompanha por diversas paisagens e encontros com personagens mágicos, que o ajudam a descobrir seu estranho destino.