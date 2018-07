Courtois derruba pizza e lamenta eliminação da Bélgica

Folhapress

SÃO PETERSBURGO, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - O goleiro Thibaut Courtois protagonizou uma cena curiosa nos vestiários da Arena São Petersburgo, após a derrota da Bélgica contra a França.

Com uma caixa de pizza nas mãos, entregue pela comissão técnica belga depois do jogo para alimentar o elenco, o jogador esbarrou na parede da zona mista de entrevistas e derrubou o jantar inteiro.

Sem se importar, o goleiro pegou a pizza do chão, recolocou na caixa e foi embora, pouco depois de ter conversado com jornalistas de rádio e imprensa escrita. Ele aproveitou para lamentar a eliminação da Bélgica.

"Eu não diria que a outra equipe era melhor do que nós. Eles se defenderam o tempo todo", disse Courtois, que levou o gol de Umtiti no começo do segundo tempo –o zagueiro francês foi escolhido o melhor em campo.

A Bélgica perdeu para a França por 1 a 0 e deu adeus ao sonho de ser campeã mundial pela primeira vez. Agora, aguarda quem perder de Croácia x Inglaterra para disputar o terceiro lugar no sábado (14).