Coutinho brilha, e Messi faz gol 400 no Espanhol em vitória do Barcelona

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona segue sem dar chances para os rivais no Campeonato Espanhol. Com boa atuação de Philippe Coutinho, dois gols de Suárez e marca histórica de Lionel Messi, o time catalão venceu o Eibar por 3 a 0 neste domingo (13), no Camp Nou, e manteve a vantagem de cinco pontos para o Atlético de Madri na liderança na tabela.

O confronto foi marcado por dois tempos distintos. Em uma primeira etapa pouco inspirada, a equipe da casa saiu na frente graças a uma boa tabela de Coutinho e Suárez, que terminou com gol do uruguaio. No segundo tempo, a história foi outra. A equipe de Ernesto Valverde envolveu o adversário e ampliou o placar com Messi, que chegou ao 400º gol na liga espanhola, e novamente Luis Suárez.

Com o resultado, o Barça chega a 43 pontos após 19 jogos e segue isolado na liderança do Espanhol. O segundo colocado é o Atlético de Madri, que venceu o Levante por 1 a 0 também neste domingo e soma 38 pontos.

O Barcelona volta a campo na próxima quinta-feira (17), contra o Levante, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. No primeiro encontro, o time catalão foi derrotado por 2 a 1, fora de casa.