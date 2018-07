Couto Pereira recebe jogo solidário entre estrelas

Da Redação Bem Paraná

Que tal curtir uma partida de futebol com jogadores e ex-jogadores paranaenses, astros de outros esportes e personalidades e de quebra contribuir para o trabalho de uma das organizações sociais mais respeitadas do Brasil? Gostou da ideia? Então você não pode perder o “Jogo por um TETO”, que será realizado no próximo dia 30 de junho, no Estádio Couto Pereira, com renda destinada para o TETO.

O evento contará com duas partidas. Na preliminar, a partir das 13h30, se enfrentam o time da imprensa paranaense e o time TETO (voluntários, patrocinadores, apoiadores do evento e moradores das favelas). Já a partir das 15h30, será a vez do jogo das estrelas, com a presença de craques do presente e do passado, entre eles os ex-jogadores Alex, Lúcio Flávio e Tcheco. Os nomes de todos os jogadores, incluindo várias surpresas, serão anunciados nos próximos dias.

O “Jogo por um TETO” será realizado no dia 30 de junho, a partir das 13h30, no Estádio Couto Pereira. Os ingressos, que custam R$ 20 + 1kg de alimento não perecível, estão disponíveis no site www.benfeitoria.com/jogosolidario

Toda renda da partida será destinada para a construção de 28 moradias mais dignas na região da CIC,