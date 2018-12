Covas extingue secretaria de privatizações e chama Mauro Ricardo para a prefeitura

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Bruno Covas (PSDB) confirmou nesta terça-feira (27) a contratação do servidor federal Mauro Ricardo para assumir a secretaria de Governo em conjunto com a pasta de Desestatização e Parcerias.

O atual secretário de Governo, Julio Semeghini, deve se juntar à equipe do governador eleito João Doria. "Não sou eu quem vai dar o furo sobre o governo estadual, mas ele deve sim assumir uma posição no governo", disse o prefeito.

De acordo com Covas, a nomeação do novo secretário depende de sua exoneração de cargo que mantém no governo federal. Ele é auditor fiscal da Receita Federal há mais de 30 anos.

Integrante de duas gestões municipais anteriores, José Serra e Gilberto Kassab, Mauro Ricardo começou sua carreira política no governo Itamar Franco como secretário do extinto Ministério do Bem-Estar Social.

Em 2005, na gestão de José Serra, foi secretário de Finanças por dois anos. Voltou à administração municipal em 2011, na gestão Kassab, e ficou no mesmo cargo até 2012.

Mauro Ricardo enfrentou acusações que ligaram seu nome à máfia do ISS (Imposto sobre Serviços). O esquema foi descoberto no final de 2013 após investigação da Controladoria Geral do Município. A máfia, segundo a Promotoria, desviou mais de R$ 500 milhões do cofre municipal.

Em troca de propina, empreiteiras obtinham descontos no pagamento do ISS para a concessão do Habite-se pós-conclusão de obras imobiliárias na capital paulista. Mais de 400 inquéritos foram abertos. Em entrevista à Folha, Mauro disse que se sentiu "traído" pelos auditores. "Foi uma grande decepção".

Desde 2014, ocupava o cargo de secretário de Finanças do governo Beto Richa no Paraná.

Mauro Ricardo também foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a devolver R$ 13,2 mil aos cofres públicos por irregularidades em repasses tributários no governo Richa.