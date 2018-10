Coxa cede empate no fim contra o Figueirense e vê o G4 ficar mais distante

Rodolfo Luis Kowalski

O Coritiba esteve a um passo de garantir, pela primeira vez, uma sequência de três vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (13 de outubro). Jogando no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), o time paranaense saiu atrás no placar (golaço de Felipe Amorim aos 46 minutos), mas conseguiu virar a partida já na etapa final, com Guilherme e Guilherme Parede (e os mandantes ainda perderam um pênalti quando o jogo estava 1 a 1). A vitória parecia encaminhada, mas já na reta final da partida, aos 38 minutos, o Figueira conseguiu o empate com Elton conferindo no rebote após finalização de João Paulo.



Com o placar, o Coxa perde a chance de ficar mais vivo do que nunca na luta pelo acesso. Estacionado na oitava colocação com 44 pontos, o time do Alto da Glória fica seis pontos atrás do CSA, quarto colocado e próximo adversário do time de Argel Fucks – o jogo será na próxima terça-feira, às 19h15, no Couto Pereira.



Já o Figueirense chega aos 41 pontos e praticamente dá adeus ao sonho de brigar pelo acesso, aparecendo na 11ª colocação. O técnico Rogério Micale, ex-Paraná, ainda não venceu no comando da equipe, que agora soma sete partidas consecutivas sem vencer. Na próxima sexta-feira, às 21h30, o desafio será contra a Ponte Preta, em Campinas (SP).



ESCALAÇ ÃO



Após repetir a escalação nos dois últimos jogos (contra Avaí e Juventude) e sair de campo vitorioso, o técnico Argel Fucks foi forçado a mudar o time coxa-branca por conta do atacante Alecsandro, que sentiu dores durante a semana e foi poupado. Guilherme assumiu a função de ficar como referência no ataque, com Chiquinho (esquerda) e Guilherme Parede (direita) jogando pelas pontas, com Jean Carlos centralizado.



PRIMEIRO TEMPO



Partido começou com o Figueira melhor, aproveitando os erros de passe do adversário. Com o forte vento em Florianópolis, os jogadores do time da casa apostaram nos chutes de média e longa distância para levar perigo contra a meta defendida por Wilson. As melhores chances de gol, contudo, vieram logo nos primeiros minutos, com Elton. Na melhor delas, aos sete minutos, a bola chegou a beijar a trave.



Passada a pressão inicial, os visitantes conseguiram equilibrar o jogo e também criaram algumas oportunidades. Na melhor delas, aos 44 minutos, a cobrança de falta de Jean Carlos parou no travessão de Dênis. Mas dois minutos depois, em um lindo lance individual de Felipe Amorim, a equipe catarinense abriu o placar.



SEGUNDO TEMPO



Na volta do intervalo, Argel Fucks tratou de aumentar a força aérea e a presença na área do adversário com a entrada de Bruno Moraes no lugar de Jean Carlos. E se tomou o gol no último lance do 2º tempo, a equipe também conseguiu o empate com menos de um minuto da etapa complementar: cruzamento milimetricamente calculado de Abner para Guilherme mandar uma bomba e estufar a rede.



Com o baque logo no início da etapa final, o Figueirense despencou em termos de desempenho e o Coxa passou a mandar na partida. Quando os visitantes eram melhor, contudo, o goleiro Wilson falhou e acabou concedendo pênalti ao cometer falta em Elton. Por sorte, João Paulo acertou a trave na cobrança.



A falha no penal deu ainda mais ânimo ao time paranaense, que se lançou ao ataque e conseguiu a virada aos 32 minutos, com Guilherme Parede conferindo no rebote após finalização de Bruno Moraes. A vitória parecia encaminhada. Mas só parecia. Porque aos 38, após chute de João Paulo, o atacante Elton, de tanto insistir, conseguiu empatar a partida.

FICHA TÉCNICA



Figueirense 2 x 2 Coritiba



Figueirense: Denis; Diego Renan, Cleberson (Nogueira) , Henrique Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Matheus Sales (André Santos) , Daniel Costa, Felipe Amorim e Juninho (Maikon Leite) ; Elton. Técnico: Rogério Micale

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Alan Costa, Rafael Lima e Abner; Simião (Uillian Corrêa), Vitor Carvalho, Guilherme Parede, Jean Carlos (Bruno Moraes) e Chiquinho (Yan Sasse); Guilherme. Técnico: Argel Fucks

Gols: Felipe Amorim (46-1º), Guilherme (1-2º), Guilherme Parede (32-2º) e Elton (38-2º)

Cartões amarelos: Jean Carlos, Chiquinho, Rafael Lima (C); Nogueira (F)

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Público: 1.795 pagantes (1.880 total)

Renda: R$ 49.430,00

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), sábado (13/10) às 19 horas



PRINCIPAIS LANCES



Primeiro tempo



7 – Daniel Costa lança Elton na grande área. O atacante bate torto, mas tira o goleiro e a bola vai devagar em direção ao gol até bater na trave.



16 – Felipe Amorim recebe de Juninhho na entrada da área. A defesa abre e ele chuta forte. A bola passa por cima do gol.



17 – Chiquinho enfia para a corrida de Guilherme Parede pela direita. O atacante avança e toca para Guilherme, livre na área. Dênis sai do gol e trava a finalização.



19 – Jean Carlos cobra mal falta rasteira e a bola bate em Elton. No rebote, Leandro Silva chuta forte de perna esquerda e a bola passa ao lado do gol.



21 – Guilherme Parede arranca pela direita e cruza rasteiro, na 2ª trave. Guilherme aparecia em boa posição, mas Dênis se estica todo e dá um tapa na bola na hora H.



35 – Felipe Amorim puxa o contra-ataque pela esquerda e cruza na medida para Juninho chegar batendo dentro da área. O jogador fura e Wilson defende com tranquilidade.



42 – Cobrança de falta de Jean Carlos da intermediária. Ele bate colocado, com muita categoria, e a bola explode no travessão.



44 – Juninho recebe na entrada da área. De costas para o gol, ele gira em cima do marcador e chuta rasteiro. A bola passa ao lado, raspando a trave.



46 - Gol do Figueirense! E que golaço. Felipe Amorim recebe a cobrança de lateral, domina e bota na frente, passando bonito por Rafael Lima. Ele invade a área pela lateral e bata na saída do goleiro. A bola passa por baixo da perna de Wilson.



Segundo tempo



1 – Gol do Coritiba! Tabela bonita de Chiquinho com Abner. O lateral cruza com perfeição, nas costas da zaga, para Guilherme chegar na segunda trave e empurrar a bola para dentro do gol.



7 – Chiquinho cruza com perigo para Guilherme, mas João Paulo consegue atrapalhar o atacante e evitar a finalização.



10 – Matheus Sales recebe na entrada da grande área e chuta forte, por cima do gol.



17 – Guilherme Parede avança pela esquerda, corta o marcador e chuta firme. Dênis defende.



25 – Pênalti! Wilson tenta segurar a bola cruzada para área, mas a pelota escapa de suas mãos. Caído, o goleiro derruba o atacante Elton com a cabeça.



27 – João Paulo tenta tirar do goleiro, mas exagera na força e a bola explode na trave.



32 – Gol do Coritiba! Chiqinho lança para Bruno Moraes, que chuta cruzado e obriga Dênis a realizar boa defesa. No rebote, Guilherme Parede aparece para conferir e virar a partida.