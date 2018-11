Cozinheiros enfrentam a prova de confeitaria mais desafiadora da temporada do MasterChef

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Na próxima terça-feira (20), às 22h30, os cozinheiros do MasterChef Profissionais Brasil enfrentarão a prova de confeitaria mais desafiadora da temporada: preparar um bolo espelhado. Composta por várias camadas e uma cobertura brilhante, essa receita é extremamente complexa e necessita de várias etapas para ser executada.

Na prova de eliminação, os participantes terão a chance de fazer um prato criativo com ingredientes brasileiros escolhidos pelo chef convidado Alex Atala. O grande desafio dessa prova será harmonizar a receita com café.

O MasterChef Profissionais, formato da Endemol Shine-Group, é uma co-produção da Band com o Discovery Home & Health que vai ao ar todas as terças-feiras, às 22h45, na tela da Band com transmissão simultânea no aplicativo da emissora. O programa é reapresentado às sextas-feiras, às 20h30, e aos domingos, às 18h50, no Discovery Home & Health.