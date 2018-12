CPTM tem espera de meia hora na catraca na linha 9-esmeralda

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os passageiros que dependem da linha 9-esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) tiveram dor de cabeça nesta quarta-feira, com a velocidade reduzida dos trens por causa da queda parcial do viaduto, próximo à ponte do Jaguaré. A espera só para poder passar a catraca era de até 30 minutos, e mais meia hora para entrar em uma composição.

A reportagem embarcou em um trem na estação Grajaú às 8h30 e chegou a Osasco, no outro extremo da Linha 9 às 9h29. Durante a viagem, só foi informado que haveria redução na velocidade entre as estações Cidade Universitária e Villa-Lobos Jaguaré quando a composição chegava no trecho.

Já à tarde, por volta das 17h, início do horário de pico, o movimento de passageiros na estação Villa-Lobos-Jaguaré estava normal. "Dá um medo da peste passar embaixo", disse o motorista pernambucano José Alves Pereira Júnior, 64, que vinha de Osasco.(EG e UOL)