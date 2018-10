CR7 marca, Juventus vence Udinese fora de casa e segue 100% no Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Neste sábado (6), o time de Turim venceu a Udinese por 2 a 0, com gols de Bentancur e Cristiano Ronaldo. O craque português chegou ao seu quarto gol com a camisa da Juve e ajudou o time a abrir nove pontos em relação ao Napoli, segundo colocado, que ainda não entrou em campo nesta rodada. Já são dez jogos de invencibilidade.

O time de Allegri só volta a campo no próximo sábado (20), quando enfrenta o Genoa em casa. Em seguida, duela com o Manchester United pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Já a Udinese, que caiu para 15º lugar, tem o Napoli pela frente no torneio nacional.

O jogo foi muito truncado até os 30 minutos. A Juventus manteve a posse e insistiu em criar jogadas pelo meio, onde a atenta zaga da Udinese estava bem postada, e o sucesso só veio quando o time passou a jogar pelos flancos. A Velha Senhora aproveitou um contra-ataque para abrir o placar e desestabilizar o adversário: Szczesny recuperou na defesa e tocou para Cristiano Ronaldo, que carregou até o meio e acionou Dybala. O argentino tocou para Bentancur, que abriu para Cancelo e correu para a área para cabecear o cruzamento certeiro do lateral. Não levou quatro minutos para o segundo, desta vez pelos pés de CR7.

O jogador português foi muito bem marcado e teve poucas chances no primeiro tempo, mas voltou a deixar sua marca pelo clube italiano. Metade do gol vai para a conta de Mandzukic, que ganhou a disputa da bola na área e só tocou para o português, de perna esquerda, fazer o segundo da Juve na partida. CR7 também recebe crédito pelo primeiro gol, por ter puxado o contra-ataque. Poderia ter feito mais na segunda etapa, mas por três vezes parou em Scuffet.

Com poucas chances na primeira etapa, a Udinese voltou do intervalo mais inspirada. O domínio ainda foi da Juventus, mas os donos da casa levaram perigo ao goleiro Szczesny. As melhores chances saíram pelos pés de Lasagna e Barák. A cerca de 20 minutos do apito final, a Juventus foi para cima em busca de mais um gol. Cristiano Ronaldo e Mandzukic obrigaram Scuffet a trabalhar mais uam vez. Pussetto respondeu, mas o goleiro Szczesny também estava atento.

O técnico Júlio Velázquez partiu para o tudo ou nada ao mandar o atacante Teodorczyk no lugar do volante Behrami e acionar o brasileiro Felipe Vizeu no lugar de Lasagna nos minutos finais. Serviu para De Paul dar um último susto no goleiro da Juve, porém já era tarde.