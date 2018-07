Craig Turner, filho de Tina Turner, morre aos 59 anos

Da redação

Primeiro filho da cantora Tina Turner, que deu à luz quando tinha 18 anos, Craig Raymond Turner morreu na terça-feira (3), aos 59 anos. A informação foi confirmada pelo site ‘The Hollywood Reporter’. Segundo o instituto médico legal do condado de Los Angeles, o agente imobiliário foi dado como morto ainda em sua residência e apresentava uma ferida por arma de fogo. A causa mais provável é suicídio, mas uma autópsia para oficializar a causa da morte ainda será feita. Craig era filho de Tina com o saxofonista Raymond Hill. Após o casamento da cantora com Ike Turner, em 1962, ele foi adotado pelo músico. Tina, que hoje vive na Europa com seu marido, o executivo alemão Erwin Bach, falava abertamente sobre os episódios de violência doméstica durante seu casamento com Ike. Em 2005, em entrevista para a revista Oprah, ela revelou ainda que o relacionamento abusivo teve um peso extra em Craig, que se preocupava demais com sua mãe.

Confusão



Aplicativo da Apple dá uma ‘fake news’ e informa morte de Stan Lee

O aplicativo Siri, da Apple, deu uma ‘fake news’ e informou erroneamente a alguns usuários que o empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics, estaria morto. Lee, porém, está vivo, aos 95 anos. De acordo com o site CinemaBlend, que obteve as gravações de alguns usuários, ao questionarem à Siri a idade de Stan Lee, o aplicativo respondeu com a seguinte mensagem: “Stan Lee morreu no dia 2 de julho de 2018, aos 95 anos”. A informação, claro, é falsa e a Apple diz que já corrigiu o problema. No começo do ano, Stan Lee chegou a ser internado com pneumonia, mas já está recuperado.

Músico do Titãs



Branco Mello diz estar na metade do tratamento de um câncer

Branco Mello deu mais notícias aos fãs sobre seu tratamento contra um câncer. O cantor se afastou dos Titãs em maio por três meses para tratar de um tumor na laringe, diagnosticado precocemente. “Queridos, amigos! Essa semana cheguei na metade do tratamento. Continuo firme, forte e confiante. Agradeço a todos vocês pelas boas vibrações e tantas mensagens que tenho recebido”, escreveu ele em seu Instagram ontem. Branco permanecerá recluso para tratamento e sua volta aos palcos acontecerá no início da turnê do DVD da ópera ‘Doze Flores Amarelas’, que tem o lançamento programado pela gravadora Universal para o segundo semestre. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre continuarão na estrada, com a participação de Lee Marcucci honrando os compromissos dos Titãs até o retorno de Branco.

Polêmica

Kevin Spacey é investigado por mais três acusações de assédio sexual

A divisão de investigação de abuso infantil e sexual da Scotland Yard está investigando mais três denúncias de assédio sexual contra o ator Kevin Spacey. Com isso, já são seis os casos de conduta inapropriada envolvendo o ator enquanto estava em Londres. De acordo com o site TMZ, três homens vieram a público no começo deste ano com alegações distintas: um deles relatou um incidente em Westminster ocorrido em 1996; outro reportou uma situação que aconteceu em 2008 em Lambeth, bairro em que Spacey trabalhou por 11 anos como diretor artístico do teatro Old Vic Theatre; e um terceiro caso teria acontecido em Gloucester em 2013.

Níver do dia

Marcus Allbäck

Ex-futebolista sueco, autor do 2000º gol em Copas

45 anos