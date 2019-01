Cranberries confirma disco final, ‘In the End’, com Dolores O’Riordan

A banda Cranberries divulgou os detalhes de seu álbum final, ‘In the End’. Os trechos com de Dolores O’Riordan foram gravadas em 2017 – ela morreu há um ano, em 15 de janeiro de 2018, aos 46 anos. Na página do Facebook, os três membros da banda assinaram uma nota que informa que Dolores havia gravado as demos da música e planejava voltar ao estúdio no início de 2018 para finalizar as gravações. “Lembramos como Dolores estava tão energizada pelo prospecto de fazer esse disco e voltar à estrada com as canções, e percebemos que o mais significativo a ser feito era finalizar o álbum que começamos com ela. Sentimos que seria isso que ela gostaria.” Dolores O’Riordan faleceu no dia 15 de janeiro de 2018, afogada na banheira do quarto do hotel onde estava hospedada em Londres. Segundo a perícia, a morte foi acidental.

Redes Sociais

Foto de ovo bate recorde e vira a mais curtida do Instagram

Em 6 de fevereiro de 2018, Kylie Jenner publicou uma foto no Instagram que logo se tornou a imagem mais curtida da rede social: o primeiro clique com a filha Stormi. O recorde permaneceu com a jovem de 21 anos até o último domingo, 13, quando uma nova postagem chegou à primeira posição. Na imagem, nada de bebês recém-nascidos, cachorros fofinhos ou comidas deliciosas: o que derrubou o recorde de Kylie foi a foto de um ovo. A conta foi criada no início de janeiro afirmando ter como único objetivo quebrar o recorde da empresária. Até a publicação desta reportagem, o número de curtidas já ultrapassava 40,7 milhões, mais que o dobro do recorde anterior, que no momento está com 18,5 milhões. Em resposta ao novo recorde, Kylie publicou um vídeo em tom de brincadeira em sua conta. “Primeiro vamos sentir o chão. Está muito quente”, diz enquanto toca o asfalto. Em seguida, ela quebra um ovo no chão e o assiste cozinhar.

Luto



Morre Edyr de Castro, ex-integrante das Frenéticas

A atriz e cantora Edyr de Castro morreu ontem, aos 72 anos, no Rio. Há 8 anos, ela lutava contra o Alzheimer e passou os últimos anos de sua vida no Retiro dos Artistas. Edyr teve falência múltipla dos órgãos. Edyr ficou conhecida como uma das integrantes das Frenéticas, grupo vocal feminino que fez sucesso nos anos 1970 e 1980 e lançou hits como ‘Perigosa’, ‘Dancing Days’ e ‘As Frenéticas’, entre outras. A artista também atuou em novelas da Globo, como ‘Tenda dos Milagres’, ‘Roque Santeiro’, ‘Cambalacho’ e ‘Cabocla’, entre outras produções. Na Record, fez seus últimos trabalhos, ‘Amor e Intrigas’, de 2007, e ‘Poder Paralelo’, de 2009. Foi casada com compositor Zé Rodrix, morto em 2009, com quem teve um filho, Joy Rodrigues.

Polêmica



José Mayer deixa a Globo após 36 anos de trabalho e um caso de assédio

José Mayer e a Globo deram fim à parceria após mais de 35 anos. A notícia foi confirmada pela própria emissora ontem,. Afastado da TV desde abril de 2017, quando foi acusado de assédio sexual pela figurinista Susslem Meneguzzi Tonani, durante os bastidores da novela ‘A Lei do Amor’, o ator permanecia com contrato vigente. Tonani, por sua vez, decidiu não levar adiante o inquérito contra Mayer. Ainda ontem, o autor Aguinaldo Silva saiu em defesa de José Mayer. “Não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na Justiça, por isso... Volta, José Mayer!”, pediu Aguinaldo em seu Twitter.

‘Longe de Casa’

Homem-Aranha viaja para a Europa no trailer do novo filme

A animação ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’ pode ter acabado de chegar aos cinemas, mas a versão em carne e osso do Amigão da Vizinhança não deve demorar para voltar as telonas. Ontem, a Sony Pictures divulgou o primeiro trailer de “Homem-Aranha: Longe de Casa”, filme no qual o ator Tom Holland volta a viver Peter Parker. Ele viaja para a Europa com seus amigos do ensino médio. Mas a diversão dura pouco e logo ele é recrutado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para combater um novo vilão, Mistério (Jake Gyllenhaal). Com estreia marcada para 4 de julho no Brasil, ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’ deve ser ambientado após os eventos de ‘Vingadores: Ultimato’.

Níver do dia

Daniela Escobar

atriz brasileira

50 anos