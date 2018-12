Crateras prejudicam trânsito em bairro da zona sul de SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cratera no bairro do Socorro (zona sul de São Paulo) e uma fenda no bairro do Limão (zona norte) estão prejudicando a fluidez do trânsito nessas regiões.

Segundo moradores do Socorro, um buraco se abriu, domingo, na rua Nossa Senhora do Socorro. Por isso, duas de três faixas de rolamento da via estão interditadas desde as 21h desta terça-feira, disse a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), sob gestão de Bruno Covas (PSDB).

A finalização da obra cabe à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), sob gestão Márcio França (PSB), a qual afirmou que os trabalhos de manutenção podem demorar até 15 dias, "sem prejudicar o trânsito", disse em nota.

Sobre a fenda que interditou uma das faixas da ponte do Limão, a prefeitura disse que obras "estão em andamento", sem informar a data de conclusão.