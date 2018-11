Créditos de Impostos sobre as Notas Fiscais

As Notas Fiscais de Serviços da Prefeitura de Curitiba – Nota Curitibana e as Notas Fiscais sobre Venda de Mercadorias e Produtos do programa Nota Paraná do Governo do Estado, estão disponibilizando a indicação dos créditos para abatimento do IPTU e do IPVA para o próximo ano.

Os créditos dos dois programas estão abertos para que o contribuinte possa verificar e informar o valor que deseja abater nos impostos acima para o ano de 2019.

As Notas Fiscais de Serviços permitem que sejam creditados os valores referentes a notas solicitadas junto a empresas prestadoras de serviços como salões de beleza, oficinas mecânicas, estacionamentos etc. Esse crédito é gerado pela Prefeitura de Curitiba aos contribuintes que fizeram o cadastro no seu site e, até o dia 30 deste mês, podem destiná-lo para abatimento do IPTU do ano que vem.

Já as notas do programa do Estado do Paraná, que são relativas aos créditos do ICMS, poderão ser utilizadas no abatimento do IPVA do ano que vem. Esses créditos são referentes às compras efetuadas pelo consumidor em lojas, supermercados, lanchonetes, etc.

É importante salientar que os dois programas permitem ao contribuinte destinar os valores que estão disponíveis até o final deste mês para abatimento dos impostos do ano que vem.

Muitas pessoas deixam de usar os créditos por ficarem receosos com relação à informação do seu CPF nas notas fiscais. É importante saber que os dois programas têm um objetivo comum, que é fazer com que os contribuintes solicitem notas fiscais e, dessa forma, obrigar as empresas a pagarem mais impostos à Prefeitura e ao Governo do Estado.

Celso Oliveira é contabilista, professor da Faculdade Estácio Curitiba