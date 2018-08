Cresce número de pessoas em situação de rua acolhidos pela FAS

SMCS

Com o frio intenso da noite desta quinta-feira (9/8) e madrugada de sexta (10/8), aumentou o número de pessoas em situação de rua que aceitaram ser encaminhadas para abrigos da Prefeitura após abordagens das equipes de resgate social. As unidades ficaram quase lotadas.

Das 18h às 7h, as equipes da Fundação de Ação Social (FAS) abordaram 124 pessoas nas ruas da cidade - 71 delas aceitaram atendimento e 53 recusaram.

Dois idosos que estavam desaparecidos foram localizados pelos educadores sociais, no Centro e no Boqueirão, e levados até suas famílias. Uma pessoa precisou de atendimento médico e foi encaminhada para uma unidade de pronto-atendimento pelo Samu.

Com isso, subiu para 129 o número de pessoas que, desde a noite de quarta-feira (8/8), concordaram em passar as madrugadas frias nas casas de passagem municipais. Nessas unidades, os usuários têm acesso a banho, roupas limpas, alimentação e cama quente.

As pessoas que aceitaram abrigo foram levadas pelos educadores sociais para as casas de passagem Jardim Botânico, Rebouças, Bairro Novo e Plínio Tourinho. Juntas, elas concentram 520 das 907 vagas existentes nas 12 unidades oficiais de acolhimento do município para a população em situação de rua. Caso essas vagas fossem insuficientes, o excedente poderia ser levado a uma das seis unidades conveniadas à Prefeitura, que mantêm 281 vagas.

A coordenadora de Resgate Social da FAS, Vanessa Resquetti Pereira, explica que o trabalho intensificado de abordagem social conta com sete equipes que trabalham das 18h às 23h dando suporte à Central de Abordagem Social, que atende as demandas de toda a cidade 24 horas por dia. A medida é adotada todas as noites em que a temperatura for igual ou menor que 9ºC.

Como há previsão de temperaturas ainda mais baixas nos próximos dias, a coordenadora alerta a população para que ligue para a Central 156 caso veja alguma pessoa em situação de rua.