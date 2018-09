Criação de vagas de trabalho nos EUA acelera

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A criação de vagas de emprego nos Estados Unidos fora do setor agrícola acelerou e chegou a 201 mil no mês de agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Departamento do Trabalho americano.

Além disso, os salários registrando o maior aumento anual em nove anos.

Pesaram no aumento das contratações sobretudo os setores de construção, varejista e serviços profissionais e empresariais.

Os dados fortalecem a leitura de que a economia dos EUA está resistindo bem à guerra comercial do país com a China.

A renda média por hora aumentou 0,4% no mês. Com isso, o aumento anual dos salários cresceu 2,9% em agosto.

A taxa de desemprego permaneceu em 3,9%. Contudo, uma métrica mais ampla, que inclui as pessoas que querem trabalhar mas desistiram de procurar uma vaga e as que trabalham meio período porque não conseguem encontrar algo em período integral, caiu 0,1 ponto percentual, chegando a 7,4%, nível mais baixo desde abril de 2001.