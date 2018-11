Criador da camisa da seleção brasileira, Aldyr Schlee morre aos 83 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu na noite desta quinta-feira (15), em Pelotas (RS), o criador da camisa amarela da seleção brasileira, Aldyr Schlee. Escritor de 83 anos, foi ele quem venceu um concurso para determinar as cores do uniforme do Brasil em 1953.

Schlee lutava havia dez anos contra um câncer de pele e estava há dez dias internado no Hospital Beneficiência Portuguesa de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul.

Em 1953, ele participou de um concurso promovido pelo jornal 'Correio da Manhã', do Rio de Janeiro, que escolheria novas cores para o uniforme da seleção brasileira. Três anos antes, o país havia perdido o título mundial para o Uruguai, e a camisa branca usada no 'Maracanazo' seria aposentada em favor de novos modelos.

Na época, Schlee fazia caricaturas de jogos de futebol para jornais de Pelotas. Após mais de cem esboços, ele chegou ao modelo que nas décadas seguintes se tornaria a camisa mais reconhecida do esporte internacional.

Após o concurso, a então CBD (Confederação Brasileira de Desportos) oficializou o uniforme e estreou a novidade em 1954. Como prêmio, Aldyr ganhou o equivalente a R$ 20 mil e um estágio no próprio Correio da Manhã.