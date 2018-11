Criador da 'lei de Godwin' diz que ser aceitável chamar Bolsonaro de nazista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado americano Mike Godwin, conhecido por ter formulado a "lei de Godwin", disse nesta terça-feira (16), em sua conta no Twitter, ser aceitável suspender suas próprias palavras e considerar o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) um nazista.

Godwin ficou famoso por formular em 1990 uma frase que critica a banalização de analogias nazistas em discussões na internet, uma espécie de preguiça intelectual de quem compara qualquer opositor a Adolf Hitler. "Conforme uma discussão online se prolonga, a probabilidade de uma comparação envolvendo nazistas ou Hitler se aproxima de um", diz a "lei" do americano.

No Twitter, Godwin publicou uma foto com a hashtag que simboliza a aversão ao capitão reformado, #EleNão. Um seguidor o questionou: "Só pra ficar claro, é ok chamar Bolsonaro de nazi?". O advogado respondeu, em português, que sim.

Godwin já havia revogado a própria "lei" ao criticar o americano Donald Trump. Escreveu para o jornal Los Angeles Times artigo em que critica o presidente dos Estados Unidos e diz que a máxima criada por ele não proíbe o paralelo com Hitler.