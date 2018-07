Criador de Mafalda veta uso da personagem na campanha anti-Lei do Aborto na Argentina

Folhapress

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - O cartunista argentino Quino, criador da personagem Mafalda, lançou um comunicado nas redes sociais pedindo que não se use a personagem na campanha anti-Lei do Aborto.

O senado argentino votará no próximo dia 8 se aprova ou não a interrupção da gravidez até a 14ª semana, e há dois grupos de ativistas em campanha.

Os que estão a favor da aprovação usam lenços verdes, os que estão contra, um lenço azul celeste, cor da bandeira argentina. Recentemente, o segundo grupo divulgou imagens de Mafalda usando o segundo.

Quino, que acaba de completar 86 anos, difundiu então um comunicado, que diz: "foram difundidas imagens da Mafalda com o pano azul celeste que simboliza a oposição à lei de interrupção voluntária da gravidez. Eu não autorizei e isso não reflete minha posição, portanto peço que seja removida. Sempre acompanhei as causas de direitos humanos em geral, e a dos direitos da mulher em particular, a quem desejo sorte em suas reivindicações."