Criador do musical 'Hamilton' vai dirigir filme 'Tick, Tick... Boom!'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator, músico, compositor, o nova-iorquino Lin-Manuel Miranda deve em breve somar o crédito de diretor de cinema ao currículo. O criador do musical "Hamilton" foi convidado para dirigir a adaptação cinematográfica de outra peça teatral, "Tick, Tick... Boom!".

Escrita por Jonathan Larson, autor de "Rent", "Tick, Tick... Boom!" é a história com tintas autobiográficas de um compositor que deseja escrever um grande musical. A peça estreou no circuito off Broadway, em Nova York, em 2001. E Miranda participou de sua encenação no ano de 2014.

Segundo o site Deadline, os cineastas Ron Howard e Brian Grazer vão produzir a adaptação. Embora conste que Miranda dirigiu um filme independente na sua adolescência, esse será o primeiro filme de grande porte dirigido pelo artista de 38 anos.

Outra das criações de Miranda, o musical "In The Heights" também será levado ao cinema, com direção de Jon Chu, do ainda não lançado "Podres de Ricos".