Criadora do Instagram "O Que Fazer Curitiba" comanda a cozinha da GastroNight do +55 Bar

Na próxima terça-feira (28/08) a GastroNight do +55 Bar recebe, pela segunda vez, a criadora do famoso Instagram curitibano “O Que Fazer Curitiba”, Mariah Luz. O perfil reúne mais de 181 mil seguidores e já é considerado o maior no Instagram com dicas para os moradores e turistas explorarem cada vez mais a cidade, conhecendo novos lugares e sabores.

Depois do sucesso de sua participação em 2017 no projeto da casa, Mariah decidiu repetir o cardápio com algumas modificações apenas nas apresentações dos pratos, com a ajuda do chef do +55 Bar, Matheus Henrique. E o resultado são pratos elaborados especialmente para os amantes de Curitiba e seguidores do “O Que Fazer Curitiba” que promete agradar a todos os paladares.

No menu I, os curitibanos encontrarão o “Steak tartare com pão de fermentação natural” e o “Filé de frango à parmegiana acompanhado de aliggot e farofinha”. No menu II, as opções são “Mussarela sticks com ketchup de goiabada” e “Medalhão de mignon com macarrão caseiro La Pasta Gialla, ao molho de queijos e crisps Parma”. De sobremesa, o famoso “Fondue de brigadeiro” promete ser a sensação da noite. Ele é preparado com chocolate Callebaut e acompanhado de brownie, morango e marshmallow maçaricado.

O valor do cardápio completo com uma opção do menu I + uma opção do menu II + sobremesa é de R$ 65,00 por pessoa. Neste dia, não é cobrada a entrada. As reservas já podem ser feitas pelos números: (41) 3322-0900 ou (41) 99247-3322 (WhatsApp). O +55 Bar está localizado na Av. Vicente Machado, 866.

Sobre o +55 Bar

Há cinco anos em Curitiba (PR), o +55 Bar está localizado na famosa Avenida Vicente Machado, a região de Curitiba para quem gosta de curtir uma boa música, gastronomia e arte. Com o propósito de homenagear a rica cultura brasileira, a programação da casa reúne desde shows, exposições até stand up comedy.

O +55 Bar abre de terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h, e oferece um variado cardápio e menu que atendem a todos os paladares. Nas terças-feiras, acontece o famoso “Gastronight” que reúne um menu especial preparado por um chef novo ou personalidade da cidade. Nas quartas-feiras, a casa oferece o Sushi 50% off; nas quintas-feiras a atração é no ritmo do surf music com um trio acústico e no fim de semana os dias são de festas.

Serviço:

+55 Bar

De terça a sábado, a partir das 19h, e domingo, a partir das 17h

Endereço: Av. Vicente Machado, 866 – Batel

Telefone: (41) 3322-0900 | (41) 99247 3322 (WhatsApp)

Site: http://www.cincocinco.com.br/#home

Facebook: https://www.facebook.com/mais55bar

Instagram: https://www.instagram.com/mais55bar/