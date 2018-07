Criança milionária do YouTube cria linha de roupas e brinquedos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pequeno youtuber Ryan, conhecido pelo canal Ryan ToysReview, fechou um acordo com a rede americana Walmart para vender sua própria linha de brinquedos e roupas.

O menino de sete anos está entre os dez youtubers que mais faturaram em 2017, segundo lista publicada pela revista Forbes. O canal de Ryan rende R$ 36,6 milhões por ano somente com vídeos sobre brinquedos.

A empresa Pocket Watch, que comercializa produtos de personalidades da internet, lançou a marca Ryan's World com 15 modelos de brinquedos, entre eles, bichos de pelúcia, carrinhos e ovos surpresa. Toda a linha será vendida nas 2.500 lojas da Walmart nos Estados Unidos, e no site da rede a partir de outubro.

Ryan começou a fazer vídeos mostrando os brinquedos que ganhava com apenas três anos de idade. A prática é conhecida como "unboxing", em que crianças abrem brinquedos e fazem uma crítica sobre eles.

"Essa é a primeira vez que uma estrela do YouTube cria sua própria linha de brinquedos e roupas. Estamos muito empolgados com essa parceria", disse Anne Marie Kehoe, vice-presidente do Walmart, nos Estados Unidos, ao site L.A Biz.

O próprio Ryan, considerado um especialista em brinquedos, ajudou a criar a sua linha de produtos. As lojas vão disponibilizar alguns dos brinquedos para que as crianças que são fãs de Ryan façam seus próprios vídeos. A estrela da internet deve, ainda, fazer aparições surpresas em alguns das lojas.