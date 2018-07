Crianças autistas assinam coleção de camisaria feminina

Redação Bem Paraná, com assessoria

Fala-se muito em responsabilidade social, empreendedorismo consciente e boas ações que permitam transformar o mundo aos poucos. Mas nem sempre se conhece a aplicabilidade desses conceitos. Aliar negócios e filantropia nem sempre é uma tarefa fácil, mas a designer Elisa Serra Negra pensou em uma forma de juntar duas coisas muito importantes de sua vida: sua marca e uma parte de sua família.



A Sui Generis Camisaria Feminina nasceu pelo desejo de fazer algo diferente e Elisa empenhou-se em trazer para sua empresa um projeto maior. Durante o processo de construção do tema da nova coleção, inspirada nas artes de rua do Chile, a designer lembrou-se dos diversos desenhos que seu sobrinho autista (Pedro) gosta de fazer. A partir daí surgiu a ideia de estampar algumas peças da coleção “Street Art”, que acaba de ser lançada, com desenhos de crianças e adolescentes autistas da Associação Contato, de Lavras (MG).



Em 2015, a irmã de Elisa, juntamente com outras mães de autistas, resolveram criar uma associação para trazer uma reflexão social sobre o autismo e ajudar as famílias a lidar com a situação, na cidade de Lavras. “Atualmente, são 43 famílias associadas. Além de todo o suporte proporcionado, a associação promove diversas capacitações e eventos apropriados para autistas e suas famílias com o objetivo de buscar, junto à prefeitura da cidade, um atendimento especializado e de qualidade para pessoas autistas e promover a inclusão escolar”, comenta Elisa.



De acordo com Ana Regina Caminha Braga, psicopedagoga e especialista em educação especial, o autismo é uma condição de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o nascimento que se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. “Existe uma série de atividades que estimulam o melhor convívio de uma criança autista. Com pintura ou desenhos, por exemplo, é possível trabalhar as questões de motricidade, espaço, lateralidade e, também, o uso criativo para a escolha espontânea das cores e dos desenhos”, explica a especialista.



Com a parceria em sua nova coleção, a Sui Generis vai doar 5% do valor de cada peça para a Associação Contato, que vai investir o dinheiro para melhorar o atendimento de centenas de crianças. Elisa explica que, ao idealizar a marca, sempre imaginou que ela deveria ir além de um segmento da moda, que tivesse um propósito. “Quero que as peças tenham uma história para contar. O diferencial da Sui Generis, além do vestuário, é trazer questões como responsabilidade social, comércio justo e qualidade”, conclui a empreendedora.



As novas peças da Sui Generis Camisaria Feminina estão disponíveis no site www.suigeneriscamisaria.com.br, com entrega em todo Brasil. Mais informações na página oficial da marca no Facebook (www.facebook.com/sgcamisaria) e no Instagram (@suigeneriscamisaria) ou pelo telefone (41) 99677-9888.