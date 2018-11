Criciúma arranca empate contra o Goiás nos acréscimos pela Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Criciúma arrancou um empate contra o Goiás de forma heróica. Depois de estar perdendo por 2 a 0, a equipe catarinense marcou duas vezes nos acréscimos do segundo tempo e conquistou um ponto com o placar de 2 a 2, nesta quinta-feira (1º), em casa, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro da competição, Lucão abriu o placar para o Goiás aos 44min do primeiro tempo e aumentou a diferença aos 36min do segundo. Quando o jogo parecia decidido, veio a reação do Criciúma. Zé Carlos, de pênalti, marcou aos 48min, e Marlon decretou a igualdade, aos 50min.

Com o resultado, o Goiás se garante por mais uma rodada na zona de acesso à Série A. Mas como não vence há três rodadas, o time dirigido por Ney Franco já começa a ser pressionado. A equipe tem 54 pontos, em terceiro lugar, pode ser ultrapassada pelo CSA nesta sexta e ainda corre o risco de ver os arquirrivais Vila Nova e Atlético-GO encostando de vez na briga pelo G-4.

Já o Criciúma parece não ter muito o que fazer nas últimas quatro rodadas. A equipe catarinense ocupa o 14º lugar, com 42 pontos, e está sete pontos à frente da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, enfrenta o Londrina fora de casa. Já o Goiás tentará a reabilitação em seu estádio diante do Sampaio Corrêa.