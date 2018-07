Criciúma vence e sai da zona de rebaixamento da Série B; Coritiba e Ponte empatam

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Criciúma venceu o Vila Nova por 1 a 0, neste sábado (28), e saiu da zona de rebaixamento pela primeira vez no Campeonato Brasileiro da Série B.

O Vila Nova, por sua vez, perdeu a chance de entra no G-4. A partida entre as equipes aconteceram no estádio Heriberto Hülse, em SC.

Liel foi o autor do gol que deu a vitória a equipe da cidade de Criciúma. Aos 36min do segundo tempo, o volante subiu mais que todo mundo na área e marcou de cabeça após cobrança de falta.

A vitória fez o Criciúma subir para a 16º posição da tabela, com 20 pontos. O Vila perdeu a oportunidade de chegar ao G-4 e, com 27 pontos, está em sétimo. O Avaí, com 28, está na quarta colocação.

O próximo jogo do Criciúma vai acontecer no próximo sábado (4), às 21h, contra o Sampaio Corrêa. O Vila e o São Bento jogam no Serra Dourado, às 16h30, também no sábado.

No outro jogo da noite, o Coritiba e a Ponte Preta ficaram no empate, em 0 a 0, e impediu a entrada da equipe do Paraná no G-4.

Com o empate, o Coritiba está na quinta posição, com 28 pontos, já a Ponte Preta, com 25, se mantém na décima.

Com mandos invertidos, as equipes fecham o primeiro turno da Série B na próxima semana. O Coritiba enfrenta o líder Fortaleza no Castelão, às 16h30. A Ponte Preta duela com o Avaí, às 19h, na fonte Luminosa.