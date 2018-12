Criminos explodem caixas eletrônicos de quatro bancos diferentes em Campos do Jordão

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criminosos explodiram caixas eletrônicos de quatro bancos diferentes em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (24), e furtaram dinheiro.

Após o roubo, os ladrões fugiram e a polícia continua em buscas dos criminosos.

De acordo com informações da PM, o grupo, de ao menos 15 criminosos, atacaram as agências do Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Sicredi, por volta das 3h30. Após explodirem os caixas, recolheram o dinheiro e fugiram.

Até o momento, não foi informado o quanto foi roubado das agências.

Investigadores do 1º DP (Distrito Policial) de Campos do Jordão disseram que os criminosos fugiram em ao menos seis carros diferentes. Entre os veículos estavam uma Hilux, Corolla, Santa Fé, Volvo, Parati e Land Rover.

Nas agências foram encontraram cápsulas deflagradas de fuzil, mas não houve registro de confronto entre policiais e criminosos. A suspeita é que os ladrões tenham atirado nos caixas.

Os policiais suspeitam que os criminosos fugiram pela rodovia Monteiro Lobato, que liga a cidade de São José dos Campos até o sul de Minas Gerais.