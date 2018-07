Criminoso escapa de presídio francês usando helicóptero

Folhapress

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - O criminoso Redoine Faid escapou de helicóptero da prisão de Reau, na manhã deste domingo (1º), em uma operação de durou poucos minutos e que não deixou feridos nem reféns, informou a administração penitenciária.

Faid, que já integrou a lista dos mais procurados da França, estava no presídio central da cidade de Reau, no departamento de Seine-et-Marne, no sudeste de Paris.

Durante a fuga teve a ajuda de homens "fortemente armados", afirmou uma fonte próxima à investigação.

Redoine Faid já tinha fugido da prisão de Lille-Séquedin, no norte da França, em 2013. Na ocasião, ele escapou da prisão com explosivos escondidos em pacotes de tecido. Seis semanas depois foi preso em um hotel.

A fonte acrescentou que a fuga foi feita "de helicóptero e contou com três cúmplices".

"O helicóptero foi encontrado" na comuna de Gonesse, a cerca de 60 quilômetros da prisão, e "um dispositivo de buscas foi ativado em toda a região".

A aeronave tinha decolado da comuna de Bourget, também nos arredores de Paris.

A polícia judiciária está encarregada do caso e "todos os meios foram mobilizados para localizar o fugitivo", indicou uma fonte do Ministério do Interior francês.

As unidades territoriais da polícia e da gendarmeria "foram imediatamente alertadas" e "dispositivos coordenados de controle e captura foram aplicados, levando em conta a periculosidade do fugitivo e seus possíveis cúmplices".

Redoine Faid, 46, tinha sido condenado a 25 anos de prisão por uma tentativa de assalto em acabou matando uma policial municipal, Aurélie Fouquet.

Ele foi condenado outras duas vezes em 2017: a 10 anos da reclusão por sua fuga em 2013, e a 18 anos pelo ataque a um furgão blindado no norte da França em 2011.