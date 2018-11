Criolo recebe Nelson Sargento para celebrar a música na Ópera de Arame

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Uma das características da música brasileira, além da diversidade de gêneros, são as parcerias musicais. E, se tem um artista que consegue realizar diversos encontros musicais, com muita qualidade, esse alguém é o Criolo. Neste domingo (14), ele apresenta um show especial na Ópera de Arame, no qual conta com a participação de ninguém menos do que Nelson Sargento, um dos mestres do samba.

Em entrevista exclusiva para o ‘Bem Paraná’, Criolo falou um pouco do show, de sua carreira e do papel da música, como forma de socialização entre as pessoas.

Bem Paraná — Ultimamente, alguns artistas andam revisitando obras de cantores (as), com o intuito de revelá-los às novas gerações. Aproveitando que você vai se apresentar com o Nelson Sargento, o quão importante você acredita ser a retomada dos sons que compõem a cultura musical do país?

Criolo — A importância é imensurável, pois são pilares da música brasileira. Pra mim, é uma honra subir ao palco com este grande mestre e poder levar ao público um pouco da história da nossa música.

Bem Paraná — Como surgiu essa ideia da parceria com o Nelson? Foi algo intencional de sua parte, ou foi um projeto que surgiu de maneira natural?

Criolo — Uma vez, ele foi assistir um show meu no Rio de Janeiro. Acabou subindo ao palco e me cobrou uma visita em sua casa. Aí deu nisso, essa beleza de amizade e de parceria musical. Teremos em Curitiba a felicidade de dividir essa boa energia num show realmente muito especial, feito com carinho para o público.

Bem Paraná — Você acredita que a música, além de forma de contestação política, pode ajudar as pessoas, nesse período que enfrentamos, a se reconectarem umas com as outras?

Criolo — Que assim seja. Acredito que esse seja o grande papel da música, de tocar fundo a alma e o coração das pessoas. Se for com consciência social e política, melhor ainda. Mas, principalmente, atingí-las no âmago emocional. A partir daí, toda mudança pode ocorrer.

Bem Paraná — Além de músicas do seu repertório e de Sargento, quais as novidades que você pode adiantar sobre o show na Ópera de Arame?

Criolo — Nós temos algumas lindas surpresas preparadas para o show. Mas é aquela velha história: tem que ir para conferir.

Serviço

Criolo convida Nelson Sargento + Trio de Músicos

Onde: Ópera de Arame

Quando: 14/10 (domingo), às 19 horas

Onde: R$130,00 (inteira) e R$70,00 (meia-entrada)