Crise argentina faz produção de veículos no país cair 24%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção brasileira de veículos caiu 23,5% em setembro, puxada pela crise argentina que afetou as exportações ao país, informou nesta quinta-feira (4) a Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

De acordo com Antonio Megale, presidente da Anfavea, a indústria se prepara para um novo ciclo, com queda na produção e redução de envios de veículos ao exterior. Com isso, a Anfavea prevê redução de 8,6% nas exportações neste ano.

As exportações para a Argentina representavam cerca de 75% do total no setor automotivo. Em setembro, essa participação caiu para 50%. As vendas de veículos no mercado interno argentino caíram cerca de 35% na comparação entre os meses de setembro de 2018 e de 2017.

"Esperamos que as medidas que o governo de lá está tomando permitam à Argentina equacionar as suas dificuldades. Isso é muito importante para nós no Brasil", disse Megale.

Em razão da crise no país vizinho, as montadoras buscam alternativas, disse o executivo, que também afirmou acreditar que a conclusão dos ajustes no acordo comercial entre Estados Unidos, México e Canadá tende a melhorar o envio de carros para o mercado mexicano.

A alta do dólar também não trouxe benefícios às exportações, ainda segundo Megale.

"A pior coisa no dólar é a volatilidade. Trouxe alguma preocupação na importação de peças e não teve um grande impacto positivo nas exportações."

O presidente da Anfavea está otimista quanto à manutenção da oferta de crédito no setor automotivo.

"Estão acontecendo vários movimentos. A inadimplência caiu muito, e a oferta de crédito em outras áreas, como o setor imobiliário, caiu também. Isso tem feito os bancos olharem mais para o segmento automotivo, vejo um movimento positivo aí", diz Megale. A previsão da associação é que neste ano ocorra uma produção de 3 milhões de veículos, uma alta de 11,1% sobre o ano passado.

Na comparação com setembro de 2017, a produção teve queda de 6,3%. Com o resultado, no acumulado de janeiro a setembro, o volume produzido alcançou 2,19 milhões de unidades, 10,5% acima do total montado no mesmo período do ano passado.

Os licenciamentos de veículos novos no mês passado caíram 14,2% ante agosto e avançaram 7,1% na comparação anual, para 213,3 mil unidades, segundo os dados da entidade. As vendas nos nove primeiros meses do ano somaram 1,85 milhão de veículos, 14% a mais que o registrado um ano antes.

As exportações de veículos e máquinas agrícolas em setembro somaram US$ 990 milhões (R$ 3,8 bilhões), queda de 23,6% ante agosto e de 28,6% sobre um ano antes.

Sobre o cenário eleitoral, o presidente da Anfavea afirmou que a entidade espera que o ritmo de recuperação da economia "se mantenha para o ano que vem".