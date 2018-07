Crise faz ONGs de proteção animal terem mais trabalho

Rodolfo Luis Kowalski

As ONGs de proteção animal de Curitiba e região metropolitana pedem ajuda. Por conta da crise econômica, o abandono de animais na RMC teve um crescimento expressivo, fazendo também aumentar a sobrecarga de trabalho sobre as instituições do terceiro setor. Concomitante, as doações (principalmente de ração e de dinheiro) tiveram queda, bem como o número de pessoas dispostas a trabalhar voluntariamente caiu.

De acordo com Rita da Silva, presidente e fundadora da ONG do Cão, que atua em São José dos Pinhais em prol de cães abandonados, o cenário atual é o pior que ela já viu desde que criou a instituição, há 20 anos.

“Está péssimo. Ninguém ajuda, ração muito cara... Os animais estão largados. Dia e noite é pessoal ligando para gente ajudar cadela com filhotes, mas não podemos fazer nada. Já estamos com 400 animais e tendo de dar o mínimo do mínimo de ração para não faltar. Estamos no nosso limite”, afirma.

Ana Paula Slesaczek, fundadora e diretora da Animais Sem Teto, comenta que o abandono de cães, principalmente de grade porte, cresceu expressivamente, bem como está mais difícil de encontrar pessoas dispostas a adotar esses animais. “Gatos continua normal, mas cachorros grandes está difícil de doar. As pessoas estão sem condições de manter os animais e vemos muito cachorro de raça, como labrador e pitbull, sendo colocados na rua.”

A crise econômica, ainda segundo Ana Paula, impactou principalmente sobre as doações de ração. “As maiores emergências sempre são ração e tratamento veterinário. Temos várias clínicas que estamos devendo e também estamos tendo de usar a imaginação para conseguir ração para nossos animai”, conta ela, cuja ONG cuida atualmente de 40 gatos e 80 cachorros – os animais são todos castrados, vacinados e depois encaminhados para doação.

Já na ONG DNA Animal, localizada em Fazenda Rio Grande, por dia são recebidos, em média, 10 pedidos de ajuda para animais em situação de vulnerabilidade, sendo frequentes os casos envolvendo filhotes. “A pessoa se vê numa dificuldade financeira ou o animal fica doente, ela não quer gastar, aí tira o problema da frente e se livra do animal o abandonando.”

Recentemente, inclusive, a DNA Animal chegou a ameaçar fechar as portas por conta do endividamento e da falta de apoio para cuidar dos animais abrigados. Agora, passa por uma reesturutação na luta para sobreviver e conta com a ajuda da sociedade

“Estamos hoje com 116 animais e não recebemos ajuda para manter metade disso. A sociedade precisa se conscientizar. Se quer que a ONG ajude, tem que ajudar a ONG. É uma troca”, destaca.

Para ajudar qualquer uma das instituições, basta procurar no Facebook ou no Google por suas páginas na rede social ou seus sites e entrar em contato para saber quais as formas de ajuda disponíveis. Em geral, as necessidades mais emergenciais são ração, atendimento veterinário e apoio financeiro.

20 denúncias de maus-tratos

e comércio irregular de animais chegam todos os dias, em média, para a Rede de Proteção Animal de Curitiba. De acordo com a legislação vigente no município, atos que coloquem em risco o bem-estar e a vida dos animais – domésticos ou não – podem ser punidos de diversas formas, desde advertências por escrito até multas e apreensão dos animais.