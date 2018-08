Crise venezuelana é de responsabilidade regional, dizem especialistas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A crise na Venezuela é sobretudo uma questão humanitária que deveria ser tratada como uma responsabilidade coletiva pelos governos brasileiro e da região, seja quais forem suas ideologias, assumindo o custo não apenas financeiro, mas em termos de vidas a serem salvas. A avaliação é de George Niaradi, doutor em Direito Internacional e pós-doutor em Direito Natural.

Nesse contexto, o governo brasileiro precisa reavaliar a maneira como conduz as relações com seus vizinhos, historicamente pautadas pela tônica da amizade ou inimizade ideológica, e encarar esse relacionamento do ponto de vista da ética da responsabilidade, uma vez que se trata da grande potência regional, aponta o mestre em Relações Internacionais e professor de cursos de MBA do Ibmec Tanguy Baghdadi.

Os dois especialistas participaram de um debate no Um Brasil, parceria entre a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) e o Ibmec, mediado pelo colunista da Folha de S.Paulo Jaime Spitzcovsky.