Cristiano Ronaldo assume artilharia e líder Juventus vence SPAL

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus segue como o time a ser batido no Campeonato Italiano. Invicta, a equipe contou com a estrela de Cristiano Ronaldo e o oportunismo de Mandzukic para vencer o SPAL, neste sábado (24), por 2 a 0. Em grande fase pelos italianos, CR7 assumiu a artilharia da competição.

O atacante português começou sua passagem pela Juventus sob críticas por balançar pouco as redes. No entanto, bastou o craque se ambientar que os gols passaram a aparecer. Com o tento marcado contra o SPAL, o gajo chegou aos nove gols e assumiu a artilharia da competição, ao lado de Piatek, do Genoa, com o mesmo número.

Com o resultado neste sábado, a Juventus chegou aos 37 pontos e abriu ainda mais vantagem em relação ao Napoli, vice-líder com 28, e que enfrenta o Chievo, no domingo (25). Agora, a Velha Senhora dá uma pausa no Italiano para defender a liderança do grupo H da Liga dos Campeões. Na terça-feira (27), o rival é o Valencia, em casa.