Cristiano Ronaldo é expulso, mas Juventus vence em estreia na Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Cristiano Ronaldo com a Juventus (ITA) na Champions League certamente não foi como o português imaginava. Expulso aos 29 minutos de jogo, o atacante viu do lado de fora a sua equipe vencer o Valencia (ESP) por 2 a 0, na Espanha.

O lance que originou o cartão vermelho de Ronaldo é controverso. Ele se envolveu em uma confusão fora de bola com o zagueiro Murillo, que caiu no gramado após contato com o atacante.

O português foi tirar satisfação com Murillo, ainda caído, por suposta simulação, e encostou a mão na cabeça do colombiano. O árbitro alemão Felix Brych entendeu que o português tentou agredir o adversário e o expulsou.

Mesmo sem sua principal estrela em campo, que recebeu seu primeiro cartão vermelho em 154 jogos de Champions League na carreira, a Juventus foi capaz de superar o Valencia com dois gols do bósnio Miralem Pjanic, ambos de pênalti.

Pelo Grupo H, o mesmo da equipe italiana, o Manchester United (ING) venceu o suíço Young Boys por 3 a 0. O francês Pogba foi o nome do jogo, com dois gols -seu compatriota Martial completou a vitória.

Ex-clube de Cristiano Ronaldo, o atual tricampeão Real Madrid (ING) também venceu em sua estreia na atual edição da competição. Isco, Bale e Mariano Díaz marcaram os gols do time no triunfo por 3 a 0 sobre a Roma (ITA), no Santiago Bernabéu. Na outra partida do Grupo G, Viktoria Plzen e CSKA Moscou empataram por 2 a 2.

Entre os favoritos ao título do torneio, quem decepcionou foi o Manchester City (ING), que perdeu para o Lyon (FRA), em casa, pelo placar de 2 a 1. Suspenso por uma expulsão na última Champions League, o técnico Pep Guardiola assistiu ao jogo das tribunas. No outro jogo do Grupo F, o Shakhtar Donetsk empatou em casa com o Hoffenhaim por 2 a 2.

Pelo Grupo E, o destaque foi o Ajax, que aplicou 3 a 0 sobre o AEK Atenas, em Amsterdã. O Bayern de Munique também saiu na frente ao bater o Benfica, em Lisboa, por 2 a 0, com gols marcados por Lewandovski e Renato Sanchez.