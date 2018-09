Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi são considerados os melhores do Fifa 19

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na Fifa, Neymar não foi considerado um dos melhores jogadores do mundo, mas, no Fifa 19, jogo de videogame produzido pela EA Sports, o atacante brasileiro, que atualmente joga no Paris Saint-Germain, foi anunciado como o terceiro melhor atleta.

A EA Sports divulgou hoje o top 10 dos melhores jogadores do game. O parâmetro para avaliação no jogo é a soma de atributos como passe, velocidade e finalização.

Com atributos acima de 80 e 90, considerados elevados de acordo com a média do jogo, a avaliação de Neymar ficou em 92. O craque ficou atrás apenas de Cristiano Ronaldo, que joga no Juventus, e Lionel Messi, do Barcelona. Ambos empataram com 94 de média.

Atrás de Neymar, está Luka Modric, considerado o melhor jogador da Copa do Mundo da Rússia. Já Mohamed Salah, um dos finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa neste ano, não aparece na lista dos dez melhores.

O jogo Fifa 19 será lançado no dia 28 de setembro.