Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Juventus continua 100% no Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de marcar três gols nos últimos dois jogos no Campeonato Italiano, duas vezes contra o Sassuolo e mais uma diante do Frosinone, Cristiano Ronaldo passou em branco nesta quarta-feira, contra o Bologna, pela sexta rodada da competição.

A Juventus venceu por 2 a 0 em casa e se manteve na ponta da tabela de classificação, agora com 18 pontos em seis partidas. Os gols do triunfo foram marcados por Dybala e Matuidi -o segundo com assistência do astro português.

O próximo compromisso de CR7 pela Juventus será no sábado, às 13h, contra o Napoli, que venceu o Parma também nesta quarta-feira e segue colado, na segunda posição, com três pontos a menos.

Novamente escalado como titular em razão da suspensão do brasileiro Douglas Costa, Dybala enfim deu retorno ao técnico Massimiliano Allegri no Campeonato Italiano. Foi ele o autor do primeiro gol da Juventus, aos 10 minutos do primeiro tempo.

O argentino recebeu lançamento em velocidade e praticamente ajeitou de nuca para Matuidi, que bateu para boa defesa de Skorupski. Dybala completou no rebote, com categoria.

Amplamente superior ao Bologna, a Juventus pressionava a saída de bola adversária e empilhava oportunidades de gol. O segundo foi marcado cinco minutos depois do primeiro, por Matuidi.

Em dividida dura, que o Bologna reclamou de falta, Bentancur fez o desarme e iniciou contra-ataque em velocidade. Cristiano Ronaldo recebeu na ponta direita, conduziu e cruzou no meio da área. A bola passou por três defensores do Bologna e chegou para Matuidi concluir no alto, definindo o placar final.

O Napoli chegou aos 15 pontos ao bater o Parma, em casa, por 2 a 0. O polonês Milik marcou os dois gols do triunfo.

A rodada também marcou a quarta vitória consecutiva da Lazio. O time da capital bateu a Udinese, fora de casa, por 2 a 1, com gols de Acerbi e Correa. Com o resultado, a equipe chegou à terceira colocação, com 12 pontos.

A Roma, arquirrival da Lazio, também venceu na rodada, interrompendo uma sequência de quatro rodadas sem ganhar. Com os 4 a 0 sobre o Frosinone, a equipe chegou à décima colocação, com oito pontos. Under, Pastore, El Shaarawy e Kolarov marcaram os gols.

Completando a rodada, o Genoa derrotou o Chievo por 2 a 0, o Atalanta ficou no 0 a 0 com o Torino em casa, e o Cagliari não saiu do zero contra a Sampdoria.