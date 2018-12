Cristiano Ronaldo passa em branco, mas Juventus vence Inter pelo Italiano

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Juventus e Inter de Milão se enfrentaram, nesta sexta-feira (7), na abertura da 15ª rodada do Campeonato Italiano. Cristiano Ronaldo passou em branco, mas os donos da casa contaram com gol salvador de Mandzukic para vencer por 1 a 0 no Juventus Stadium, em Turim.

Com a vitória, a Juve segue tranquila na liderança da competição e soma 43 pontos, 11 à frente do vice-líder Napoli, que ainda joga na rodada. Já a Inter estaciona nos 29, na terceira colocação, e perde a chance de diminuir a diferença para a rival.

O jogo desta quinta foi antecipado já que as duas equipes têm confrontos pela Liga dos Campeões na próxima semana. A Inter recebe o PSV na terça-feira (11) e busca vaga nas oitavas, enquanto a Juve, já classificada, visita o Young Boys na quarta (12).

O primeiro tempo teve chances para os dois lados. Aos 28 minutos, a Inter quase marcou. Politano tocou para Icardi, que fez o pivô e serviu Gagliardini, mas o chute bateu na trave. Pouco depois, foi a vez de Perisic aproveitar cruzamento rasteiro e bater para fora.

Já a Juventus insistiu na bola aérea com Cristiano Ronaldo, Dybala, Mandzukic e Chiellini. A melhor chance foi com o zagueiro italiano, que cabeceou para bela defesa de Handanovic aos 36 minutos. Na sobra, CR7 tentou de bicicleta, mas a finalização saiu fraca.

Na volta do intervalo, a dona da casa continuou melhor e foi premiada com o gol aos 20 minutos. Cancelo fez bela jogada e cruzou da esquerda para Mandzukic, que apareceu na segunda trave e cabeceou para as redes quase dentro do gol.