Cristiano Ronaldo se sente perseguido após deixar o Real Madrid, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com reportagem do jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo se sente perseguido depois de deixar o Real Madrid rumo à Juventus. O português chorou de raiva na quarta-feira (19) ao ser expulso de maneira controversa durante a vitória da equipe italiana por 2 a 0 sobre o Juventus, em jogo válido pela Liga dos Campeões da Uefa.

O incômodo de Ronaldo vem desde que o ex-colega de Real Madrid Luka Modric foi eleito o melhor jogador da temporada europeia pela Uefa. O português julgava-se merecedor do prêmio.

Há no estafe de Ronaldo a impressão de que a Uefa estaria em clima revanchista contra o português por sua ausência na premiação que acabou nas mãos de Modric. Caso Ronaldo não vença o prêmio de melhor do mundo, que será entregue nesta segunda-feira (24), a ideia pode ficar ainda mais forte.

A Fifa não confirma a participação de Ronaldo no evento, embora internamente conte com isso. A entidade está ciente da chateação do astro e que se considera uma vítima.