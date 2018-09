Cristiano Ronaldo vai abrir seu maior hotel temático, de R$ 290 mi, em Paris

Folhapress

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Eleito cinco vezes o melhor jogador de futebol do mundo, o português Cristiano Ronaldo, 33, anunciou mais uma incursão no mundo do turismo: um hotel orçado em R$ 290 milhões em uma das áreas mais nobres de Paris.

O empreendimento é a sexta unidade divulgada da marca de hotéis Pestana CR7, parceria entre o atacante da Juventus e a maior empresa portuguesa de hotelaria.

A capital francesa vai receber o maior e mais caro dos hotéis que levam a marca de Cristiano Ronaldo. Com 210 quartos, o quatro estrelas ficará instalado na margem esquerda do rio Sena, a chamada Rive Gauche, próximo às estações de Austerlitz e Lyon.

A abertura está prevista para 2021, e o espaço seguirá o bem-sucedido conceito de "lifestyle hotel" de CR7, que mira o público jovem: muitas referências ao universo do futebol, localizações famosas, decoração moderna e oferta de bares e baladas quase todos os dias.

"Faz todo o sentido a marca Pestana CR7 implementar-se em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo e um destino que faz o 'match' perfeito com o conceito de elegância e sofisticação da marca", comentou o jogador, em nota.

Assim como os outros hotéis da parceria, o investimento de 60 milhões de euros da unidade será dividido igualmente entre o grupo Pestana e CR7.

Os dois primeiros hotéis da marca —em Lisboa e no Funchal, capital da ilha da Madeira, terra-natal do jogador— abriram as portas em 2016. Além de Paris, já há outras três unidades anunciadas: Nova York (próxima à Times Square), Madri (na Gran Vía) e Marrakesh (Marrocos).

Com ritmo de expansão acelerado e taxas de ocupação acima da média, os hotéis de CR7 apostam na fama do astro e na atmosfera de glamour associada a vida dele para conquistar o público.

O alvo principal é o público jovem de alto poder aquisitivo, especialmente os apaixonados por futebol.

A decoração, repleta de recordações pessoais de Ronaldo, como camisas autografadas do Real Madrid e da Seleção Portuguesa, é associada a uma atmosfera propositadamente descolada.

Quase tudo nos hotéis de CR7, dos banheiros dos quartos aos restaurantes, é "instagramável".

A possibilidade de visitas surpresas do astro, que vira e mexe acontecem em Portugal, também ajudam a impulsionar as reservas.

A diária nos hotéis portugueses de Cristiano Ronaldo não costuma sair por menos de € 120 (cerca de R$ 584). É bem possível que, em Paris, o preço seja ainda mais salgado.